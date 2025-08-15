В Сочи и Сириусе 18 августа комплексно проверят сирены и голосовые оповещения населения об опасности

В Сочи и Сириусе 18 августа пройдет комплексная внеплановая проверка готовности систем оповещения населения. В 10 утра будут включены сирены и голосовые оповещения.

Проверка систем оповещения проводится для контроля готовности всех устройств. Будут использованы предупредительные сиренно-речевые сигналы «Внимание всем!». «Призываем жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие. Перехват телевизионного сигнала для сообщений населению осуществляться не будет, проверка коснется исключительно сиренно- речевых установок», – рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов.

Сочи, Елена Васильева

