В аэропорту Сочи из-за непогоды задерживаются 45 рейсов

В аэропорту Сочи из-за ночной непогоды 45 рейсов прибудут и вылетят не по расписанию.

В частности, вылет с задержкой ждет пассажиров рейсов в Оренбург, Москву, Ноябрьск, Уфу, Нижний Новгород, Екатеринбург, Чебоксары, Санкт-Петербург, Анталью, Батуми и т.д.

На прилет в Сочи задерживаются самолеты из Тюмени, Красноярска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Тбилиси, Новосибирска, Антальи, Томска, Москвы и других.

Напомним, что накануне в Сочи прошел сильный дождь, а ближе к вечеру было объявлен штормовое предупреждение о ливнях, грозах, граде, возможном резком подъеме уровня рек и ручьев. Ночью в Сочи прошел ливень с градом. Под воду ушли улицы Тимирязева, Донская и другие. Автомобили с трудом преодолевали мощные потоки воды. К утру вода с улиц сошла.

Штормовое предупреждение в Сочи и Сириусе действует до середины дня 21 августа. Синоптики по-прежнему прогнозируют ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20 м/с. На малых реках и ручьях возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне велика вероятность схода селей.

Все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и в горах, не оставлять автомобили под деревьями. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube