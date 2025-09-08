В Краснодарском крае больше нельзя снимать прилеты БПЛА и работу ПВО

В Краснодарском крае введен запрет на съемку и распространение любой информации, касающейся прилетов БПЛА.

Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Оно же касается работы систем ПВО и РЭБ.

Согласно документу, нельзя фотографировать и снимать на видео, а также распространять любую информацию о применении, местах падения и последствиях атак БПЛА. Кроме того, запрещено раскрывать данные, по которым можно определить тип дрона, место его падения, атаки, запуска, траекторию полета, факт поражения объектов и характер повреждений.

Кроме того, постановление запрещает распространять информацию о местах расположения и передислоцированиясил и средств Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии, объектов военной инфраструктуры, потенциально опасных и критически важных объектов.

К таким объектам относят системы связи, объекты промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспорта. Запрет распространяется и на информацию, которая может раскрыть места расположения данных сил, средств и объектов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Краснодар, Елена Васильева

