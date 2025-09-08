Сочи и Сириус два дня будет штормить и заливать

В Сочи и Сириусе 8 и 9 сентября действует штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с. В отдельных районах – сильные ливни. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

Кроме того, 8 и 9 сентября на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Все службы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Пляжи будут функционировать по фактической погоде. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

