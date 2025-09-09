На Кубани убрали половину урожая подсолнечника: дефицита масла не будет

На Кубани к концу первой декады сентября убрана половина урожая подсолнечника. Несмотря на дефицит осадков летом, семечки получились хорошими и дефицита масла в этом году не предвидится, говорят аграрии.

На Кубани подсолнечником засеяно 500 тысяч гектар. В большинстве случаев это семена отечественной селекции. Масличная и кондитерская культуры не скудны на урожайность, подчеркивают специалисты.

«Влаги не было около двух месяцев, но тем не менее корзиночки подсолнечника сформировались. Здесь ожидают хороший урожай», – сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

Сорт «лакомка» отличается крупным размером и устойчивостью к засухе. В этом году ей впервые отвели 44 га на землях семьи Елтавских. Аграрии в третьем поколении почти треть века выращивают масличную культуру. Этот сорт пока на испытательном сроке.

«Если так дальше пойдет, может тогда расширим площади под «лакомкой». Масличной культурой у нас было засеяно 100 га», – говорит глава КФХ Виктор Елтавский.

Более 20 ц семечки с гектара – урожайность в этих полях Курганинского района. В соседних муниципалитетах собирают 17 и 15 ц с гектара. В северных районах края показатель из-за засухи вдвое меньше. Аграрии восточной части края поделились, что результат уборки подсолнечника не рекордный, но ценный.

«Здесь сказалась засуха у нас. В районе засеяно более 15 тыс. подсолнечника. Убрано уже около 50% площадей сева подсолнечника», – рассказывает главный агроном управления сельского хозяйства Курганинского района Евгений Демидович.

Краснодар, Елена Васильева

