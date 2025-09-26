Девушка в Абхазии купалась в шторм и утонула – ее тело ищут уже 4 дня

В Абхазии в Пицунде 4 дня не могут найти тело туристки Санкт-Петербурга. 22 сентября 27-летняя отдыхающая пошла купаться в море, которое тогда штормило. Большее ее живой не видели.

В МЧС республики уточнили, что жительница Санкт-Петербурга Ульяна Коновалова купалась на пляже «Литфонд».

Спасателями и водолазами в эти дни была обследована акватория и берег пляжа, но пока результатов нет.

Также в день шторма, 22 сентября, утонул турист в Гагре. При этом в республике было объявлено штормовое предупреждение, и МЧС Абхазии призывали воздержаться от выхода в море, сообщает издание «Блокнот-Сочи».

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube