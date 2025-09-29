Купальный сезон в Сочи закроется 1 октября

Купальный сезон в Сочи закончится в этом году 1 октября. Все180 пляжей до конца сентября смогут предоставлять отдыхающим свою инфраструктуру, включая лежаки, а после часть из них переориентируется на зимний рабочий формат.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», в последние несколько дней температура воздуха в Сочи не поднималась выше 22 градусов, море остыло до 20 градусов выше ноля. По вечерам гости курорта и местные жители уже надевают легкие куртки и плащи. Купаются в море единицы людей.

Отметим, что лето этого года для Сочи в плане погоды выдалось не очень удачным – в июне было холодно, шли дожди, море штормило, в июле было тепло, временами – жарко, но отдых начали портить налеты украинских БПЛА. В августе налеты продолжились, погода временами была плохой. В сентябре фактически сразу жара спала, и сезон резко перешел в осенний формат – и все это на фоне регулярных угроз налета украинских беспилотников.

Сочи, Елена Васильева

