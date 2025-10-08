Погода в Сочи портится: грядут дожди, ливни, грозы, град

В Сочи на этой неделе сильно испортится погода.

По сообщению метеорологов, утром, днем и до конца суток 9 октября, а также в течение суток 10 и 11 октября на территории Сочи и ФТ Сириус ожидается целый комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений. Речь идет о сильных дождях и ливнях в сочетании с грозой, местами будет идти град, ожидается также шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Местами метеорологи прогнозируют сильные ливни и очень сильный дождь.

В связи с осадками на реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами – с превышением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. В течение суток 9, 10 и 11 октября на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Все службы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Сочи, Елена Васильева

