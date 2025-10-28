российское информационное агентство 18+

Вторник, 28 октября 2025, 14:30 мск

Сочи ждет сильный дождь и гроза

Сочи и Сириус ожидают сильный дождь и гроза. В соответствии с предупреждением метеорологов, плохая погода придет на главный курорт страны ночью и утром 29 октября.

Все службы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Сочи, Елена Васильева

