В Сочи начинают работу 30 зимних пляжей

В Сочи с ноября начинают работу 30 благоустроенных зимних пляжей. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Рекреационные зоны расположатся вдоль основных променадов во всех районах курорта и будут помечены специальными золотистыми флагами.

По словам Прошунина, такие флаги стали за несколько лет стал для сочинцев и гостей города гарантией качественно организованного пространства для отдыха у моря даже в прохладные месяцы.

Зимние пляжи будут работать ежедневно с 9:00 до 17:00. На территориях будет работать охрана.

Для сочинцев и гостей курорта на набережных продолжат работу точки с горячими напитками. Будут организованы активности на спортивных площадках.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube