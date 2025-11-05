В прибрежном Сочи передумали включать отопление

5 ноября в Сочи должен был начаться отопительный сезон. Однако в администрации курорта сообщили, что в связи с установившейся теплой погодой запуск тепла начнется 13 ноября 2025 года.

Согласно прогнозам, в ближайшую неделю температура воздуха на побережье днем не будет опускаться ниже 18 градусов тепла, а 7 ноября воздух прогреется до +21. Ночью температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла. Дождей на эти дни не ожидается.

С 13 ноября погода начнет портиться, тогда отопление начнут запускать в квартирах и социальном секторе. Отметим, что речь идет только о прибрежном Сочи. В высокогорных поселках Адлерского, Лазаревского и Хостинского районов отопление начали включать с 20 октября 2025 года.

Сочи, Елена Васильева

