Из Турции в Сочи вышел первый за 14 лет паром

Из турецкого Трабзона в Сочи вышел первый за 14 лет пассажирский паром. Об этом сообщает РИА «Новости».

Из-за шторма запуск был перенесен. Время пассажиров в пути займет около 12 часов.

Перевозку осуществляет паром Seabridge – судно 1991 года постройки, обновленное в 2024 году.

«Оно рассчитано на 450 пассажиров, на борту есть кафе и рестораны, работают спасательные системы», – говорится в тексте.

Стоимость билетов начинается от 55 долларов с возможностью скидок на первые рейсы. Спрос на билеты оказался высоким с момента старта продаж – особенно на ноябрьские и декабрьские праздники. В будущем на судне также планируют перевозить автомобили.

Линия Сочи – Трабзон была открыта для паромов с 1993 по 2011 год. Спустя 14 лет она возвращается как регулярный маршрут с рейсами дважды в неделю.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube