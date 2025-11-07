Первый за 14 лет паром из Турции не пустили в Сочи

Первый за 14 лет паром из Турции в Сочи уже сутки стоит на рейде. В порт его власти не пускают.

«Парому Sea Bridge, прибывшему из города Трабзон (Турция), не удалось попасть в порт Сочи и высадить пассажиров», – подтверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Причиной послужило отсутствие разрешения у Sea Bridge на вход в российские порты. Кроме того, сочинский порт закрыли из-за учений.

«Первый паром из турецкого Трабзона, который должен был восстановить морское сообщение спустя несколько лет, не смог высадить пассажиров», – отмечает АТОР.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также был категорически против запуска судна и отправлял обращение в Минтранс о невозможности организации работы данного парома.

На борту парома, который находится на рейде и виде с берега, находятся 20 человек, двое из которых – граждане Турции, 18 – россияне.

Первый за последние 14 лет паром Sea Bridge вышел из Турции вечером 5 ноября 2025 года.

Отметим, что и 7 ноября порт Сочи закрыт на учения. До обеда там будут осуществляться стрельбы.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube