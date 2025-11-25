Природная аномалия в Сочи – цветет сирень

Природная аномалия в Сочи: на фоне высоких для ноября температур начали цвести кусты сирени. Жители курорта делятся фото в социальных сетях. Напомним, что обычное время для цветения сирени – апрель и май, в зависимости от температурных показателей и сорта.

В Сочи с выходных температура воздуха держится на уровне 22 градуса, накануне на курорте на солнце фиксировалось +25 градусов по Цельсию. Некоторые жители Сочи и гости города даже купаются, однако вода в море уже не превышает показатели в +17-18 градусов.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube