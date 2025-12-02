Житель Кубани вместо скумбрии купил в магазине ядовитую парализующую рыбу

Житель Кубани вместо скумбрии купил в сетевом магазине ядовитую рыбу.

Сообщение о происшествии поступило 29 ноября от жителя Тихорецкого района, После разморозки рыбы покупатель понял, что ему попалась ядовитая и непригодная для употребления в пищу из-за содержания тетродотоксина рыба – иглобрюх.

По данному факту межрайонная прокуратура совместно со специалистами организовала проверку законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Директору магазина объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Должностным лицом приняты срочные меры по организации внутреннего контроля.

Краснодар, Елена Васильева

