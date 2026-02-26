Налеты БПЛА спугнули туристов в Сочи

Сочи в январе и феврале 2026 года столкнулся с падением спроса у туристов. Во многом в этом виноваты налеты украинских БПЛА, говорят представители туротрасли. В первые месяцы текущего года спрос на курорт упал на 30 процентов, сообщает «Коммерсант».

Интерес туристов к Сочи в январе-феврале сократился на 9% год к году, рассказал «Ъ» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. В туроператоре «Русский экспресс» отмечают падение в феврале числа бронирований отдыха в Краснодарском крае в целом на 8% год к году. В «Алеане» отмечают снижение на уровне 5%. В «Интуристе» зафиксировали сокращение спроса непосредственно на Сочи на 30% к году. Схожую оценку приводят в OneTwoTrip. В период с 1 по 24 февраля продажи билетов в Сочи сократились на 30% год к году и на 38% к предыдущему месяцу.

Краснодарский край – один из ключевых региональных туристических рынков России. Согласно Travelline, на него сейчас приходится 14,3% совокупных гостиничных продаж. Выше только доля Москвы –– 21,6%. Сергей Ромашкин говорит, что Сочи формирует 30-35% турпотока Краснодарского края, еще 25% – доля Анапы, 15% – у Геленджика, 5-7% – у Туапсе.

Одной из причин снижения интереса к Сочи Сергей Ромашкин называет участившиеся ограничения работы аэропорта из-за атак БПЛА. Сочи, по словам господина Ромашкина, сильнее других курортов зависит от аэропорта. Только 15% гостей приезжают сюда на автомобилях, в то время как в Анапу – больше половины. Это связано со сложным участком дороги Джубга-Сочи: его протяженность составляет 170 км, но время прохождения может достигать семи-восьми часов из-за особенностей рельефа. Пересесть на поезд, считает господин Ромашкин, туристы не всегда могут: мест не много. Из-за длительного срока следования вариант мало подходит туристам из регионов, которые нередко добираются с пересадкой в Москве.

В целом спрос на курорты Краснодарского края в этом году будет на уровне прошлого года или покажет незначительный прирост на 2-3%, ждет Сергей Ромашкин. Крым, по его мнению, может показать лучший результат с 2014 года. Сейчас продажи туров на полуостров на 14% превышают уровень прошлого года, несмотря на рост гостиничных цен на 10-11% за год. В «Алеане» зафиксировали рост интереса к Крыму на 18%. Многие туристы переориентируются на курорт, воспринимая его как бюджетный, поясняют в компании.

Сочи, Елена Васильева

