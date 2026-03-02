В аэропорту Сочи задерживаются 100 самолетов на прилет и 101 на вылет

В аэропорту на прилет задерживаются 100 самолетов и 101 – на вылет.

Расписание сбилось из-за угроз атак беспилотников, объявленных накануне. В Сочи сирены включались 4 раза за день.

Как сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта, аэропорт работает по фактическому расписанию и начал по очереди обслуживать воздушные суда. В связи с закрытием неба пассажиры 42 ночных рейсов были отправлены по гостиницам.

«Сейчас совместно с авиаперевозчиками мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов. На данный момент скоплений пассажиров в аэропорту Сочи нет», – сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Сочи, Елена Васильева

