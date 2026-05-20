В Сочи пьяный турист перепутал гостиницы и пытался со скандалом вселиться в чужой номер

В Сочи пьяный турист перепутал гостиницы и со скандалом пытался вломиться в чужой номер.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края, гость из Москвы вошел в здание не своей гостиницы и настойчиво пытался пройти в номер. Он игнорировал разъяснения персонала о том, что не является постояльцем, и требовал вернуть мобильный телефон, который, как оказалось позже, оставил в такси. Из-за неадекватного поведения мужчины, сопровождавшегося нецензурной бранью, работники нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего на объект оперативно прибыл наряд Росгвардии.

Нарушителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Сочи, Елена Васильева

