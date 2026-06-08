В Анапе второй раз за два часа объявили угрозу атаки БПЛА, звучат сирены

В Анапе второй раз за два часа объявили угрозу атаки беспилотников ВСУ. В городе-курорте около полудня завыли сирены системы оповещения. Об этом сообщили в городской администрации.

Местных жителей и туристов попросили не выходить на улицу, укрыться в помещении без окон (ванная, туалет, коридор, кладовая), не пользоваться лифтом, держаться подальше от окон и дверей.

«Если вы на улице: укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания, используйте для укрытия подвалы домов, подземные парковки. Опасно прятаться у стен многоквартирных домов, использовать в качестве укрытия автомобиль, остановочные павильоны. Если вы в автомобиле: остановитесь и покиньте авто, спрячьтесь за любое крепкое укрытие или лягте на землю, отползите к укрытию», – призвали в мэрии.

В горадминистрации также призвали не выкладывать фото или видео БПЛА, работы систем ПВО в соцсетях, указав, что противник может использовать эту информацию для корректировки ударов.

До этого беспилотную опасность в Анапе объявляли в 10:12 мск. В городе звучали сирены оповещения. Угрозу БПЛА отменили в 11:10 мск.

Добавим, что в 10:15 мск сирены системы оповещения из-за угрозы атаки дронов включили на территории Туапсинского округа, сообщили в администрации муниципалитета.

Анапа, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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