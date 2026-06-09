Житель Самарской области сметаной нарисовал на асфальте свастику

Житель Самарской области попробовал себя в роли художника на Кубани и получил 10 суток административного ареста.

Как сообщает пресс-служба ГУ ИВД по Краснодарскому краю, 53-летний мужчина приехал в Тихорецк, чтобы обучаться на помощника машиниста. Мотивы произошедшего в релизе не раскрываются, но в какой-то момент он решил нарисовать на асфальте перед многоквартирным домом свастику сметаной.

Полицейские задержали приезжего. В отношении мужчины составлен административный протокол, решением суда ему назначено 10 суток ареста.

Тихорецк, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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