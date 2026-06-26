Жителей Кубани предупредили о рисках образования смерчей над Черным морем

В Краснодарском крае продлено штормовое предупреждение в связи сильными осадками. Как сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, над Черным морем возможно образование смерчей.

«До конца суток 26.06.2026, а также в течение суток 27.06.2026 местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20 м/с» – говорится в сообщении на сайте центра.

Кроме того, как уточнили синоптики, вплоть до вечера 27 июня на участке от Анапы до Магри существует опасность формирования смерчей над морем.

Краснодар, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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