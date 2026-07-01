Крупный пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае ликвидирован

В Славянском районе Краснодарского края полностью ликвидирован крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, где возникло возгорание после падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«В Славянском районе полностью ликвидировали возгорание на НПЗ. Пожар произошел из-за падения обломков БПЛА ночью 28 июня», – отмечается в канале штаба в «Максе».

К ликвидации огня, который распространился первоначально на площади 20 тысяч квадратных метров, были привлечены более 200 человек и 69 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Краснодар, Анастасия Смирнова

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