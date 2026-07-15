В Сочи Ира вышла из берегов и подтопила дорогу

В Большом Сочи река Ира после дождя вышла из берегов и подтопила дорогу.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на жителя поселка Дагомыс Игоря Королева.

Соцсети уж полны фото и видео с места ЧП. На кадрах видно, как вода переливается через ограждение и разлилась по проезжей части, которую автомобили стараются аккуратно проехать.

Кроме того, досталось и микрорайону «Министерские озера» в Хостинском районе, где буквально затопило припаркованные у жилых домов машины.

Минувшим вечером и ночью Сочи накрыл мощный ливень. Предупреждение о непогоде рассылало региональное МЧС. По прогнозу, дождливая погода сохранится ближайшую неделю.

Сочи, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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