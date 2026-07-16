В Сочи за час выпала почти месячная норма осадков – город «уплыл»

Сочи пережил настоящий потом после залпового ливня.

За час в Центральном районе выпала почти месячная норма осадков. Курорт пережил подтопления, падение деревьев и локальные сбои в работе инфраструктуры.

Во дворах вода добралась до порогов домов и затопила припаркованные машины: у одних авто вода доходила до бамперов, у других ― почти до стекол. Некоторые автомобили дрейфовали на месте.

Ливень накрыл курорт 15 июля внезапно, уже через пару часов улицы превратились в бурные реки. За час выпало 51 мм осадков. Это примерно пять ведер воды на каждый квадратный метр. Ливневая канализация не успевала принимать такой объем воды, сообщает «Кубань 24».

В подземных переходах вода скапливалась особенно быстро. Специалисты продолжают откачку из проблемных точек ― там, где естественный отток затруднен. Серьезным испытанием для дорожных служб стали упавшие деревья.

За ночь на трассе А-147 зафиксировали падение четырех деревьев. Одно из них, в районе Головинки, повредило линию электропередачи. Специалисты оперативно устранили повреждение, подачу электричества восстановили. Всего к ликвидации последствий привлекли 14 человек и 7 единиц техники. Этого хватило, чтобы быстро расчистить трассу и не допустить длительных перекрытий.

В микрорайоне Барановка со склона сошел грязевой поток: масса грунта попала на территорию частного домовладения. Владельцам предложили временное размещение в пункте, но они отказались ― дом не был критически поврежден. Сейчас комиссия оценивает последствия, а коммунальные службы расчищают проезжую часть и укрепляют склон, чтобы избежать повторного схода.

Реки из берегов не выходили, но опасные отметки были достигнуты на Кепше и Бзугу. В районе последней в профилактических целях включали систему оповещения ― это помогло заранее предупредить жителей потенциально опасных зон. Местные власти отметили, что благодаря своевременному штормовому предупреждению и слаженной работе служб серьезных происшествий удалось избежать.

«В данный момент силы и средства муниципального звена ведут работы по устранению последствий непогоды», ― отметил заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Игорь Шержуков.

Все оперативные службы остаются в режиме повышенной готовности. Тем не менее коммунальные бригады продолжают устранять локальные последствия: убирают остатки мусора, проверяют ливневки и оценивают состояние подпорных стен и тротуаров. Сейчас инфраструктура курорта работает в штатном режиме, сообщает «Кубань 24».

Сочи, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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