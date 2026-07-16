В Туапсе молодой человек пытался украсть пакет с кофе, задействовав переодевание

В Туапсе молодой человек два раза пытался украсть килограммовый пакет с кофе из магазина.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю, 19-летний житель Адыгеи пришел в гипермаркет на улице Гагарина и попытался вынести без оплаты килограммовую упаковку кофе стоимостью около 3 тысячи рублей. Он спрятал кофе под одежду и направился к выходу мимо касс. Работники магазина обратили внимание на подозрительного молодого человека, после этого он выбросил кофе и сбежал. Через некоторое время молодой человек вернулся, но уже переодевшись. Однако в магазине его уже ждал наряд Росгвардии. Подозреваемый был опознан, задержан и передан в полицию.

Туапсе, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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