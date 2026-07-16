В Сочи чиновники пришли с проверкой на нудистский пляж

В большом Сочи проверка пришла на нелегальный нудистский пляж в Солониках.

Как сообщает администрация города, контроль за соблюдением правил поведения в общественных местах и безопасностью на воде ведут сотрудники, закрепленные за официальными пляжными территориями. На оборудованных пляжах проверили состояние дна, определили зоны для купания, организовали работу спасателей, медицинское сопровождение и систему оповещения на случай угрозы беспилотных летательных аппаратов.

На необорудованных пляжах такая инфраструктура отсутствует. Кроме того, доступ к некоторым территориям связан с переходом через железнодорожные пути, что создает дополнительные риски для отдыхающих и может затруднить оказание помощи при чрезвычайных ситуациях. На таких участках установили информационные таблички с предупреждением о запрете купания и пребывания в обнаженном виде.

Директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Евгений Отрохов отметил, что город позиционирует себя как семейный курорт, поэтому жителей и гостей призывают выбирать официальные пляжные территории. По его словам, в этом году в городе благоустроили почти 41 км береговой полосы.

Во время рейда специалисты администрации Лазаревского внутригородского района совместно с сотрудниками УВД по Лазаревскому району выявили двух человек, нарушивших запрет на купание на необорудованном пляже, а также одного отдыхающего, нарушившего нормы общественного порядка. С нарушителями провели разъяснительную работу, составили административные протоколы и приняли меры в соответствии с законодательством РФ.

В администрации уточнили, что запрет на купание на незакрепленных пляжных территориях связан не только с отсутствием необходимой инфраструктуры, но и с отсутствием безопасного прохода к морю. Неорганизованный переход через железнодорожные пути может привести к травмам и несчастным случаям.

На период пляжного сезона администрация Сочи совместно с представителями УВД организовала регулярные рейдовые мероприятия на необорудованных пляжных территориях во всех внутригородских районах города.

Сочи, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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