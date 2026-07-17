российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Краснодарский край

Новости, Кратко

В Сочи объявлена опасность БПЛА, аэропорт временно закрыт

В Сочи объявлен режим опасности по БПЛА. Жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах, сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. По данным городских властей, все силы и средства задействованы для обеспечения защиты территории.

Аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает самолеты.

Авиакомпании будут информировать пассажиров обо всех изменениях, связанных с расписанием рейсов. Получить актуальную информацию можно на онлайн-табло в терминале аэропорта, на официальных сайтах аэропорта и авиаперевозчиков, а также по аудиообъявлениям в здании терминала.

Администрация аэропорта обратилась к пассажирам с просьбой соблюдать порядок в терминале, не занимать свободные места личными вещами и багажом.

Сочи, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

Краснодарский край, Юг России, Россия,