В Сочи Toyota Land Cruiser влетела на скорости в портал тоннеля – пять погибших, еще трое госпитализированы

ДТП с пятью погибшими произошло накануне вечером в Сочи. Как сообщает пресс-служба Госавтоинсапекции города, 26 июля в 22:10 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser превысил скорость, машину занесло на мокрой после дождя дороге. Вывести из заноса машину мужчина не смог, она врезалась в портал тоннеля на дублере Курортного проспекта.

В результате ДТП погиб водитель и четыре пассажира, трое из которых дети: 5, 10 и 13 лет. В больницу доставлены еще три ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.

Сочи, Елена Васильева