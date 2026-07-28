В Сочи двух туристов река смыла в море: один погиб, второго ищут

В Сочи река Псезуапсе смыла в море двух туристов. Как сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского края трагедия произошла в районе пляжа «Багратион» в лазеревском. Двое мужчин, по сообщению, очевидцев, пытались вброд перейти Псезуапсе, но мощное течение унесло обоих в море.

Одного из пострадавших спасатели смогли обнаружить в акватории Черного моря. Мужчина находился примерно в 50 м от берега и в 100 м от устья реки. После эвакуации на сушу специалисты приступили к реанимационным процедурам и продолжали их вплоть до приезда скорой помощи. Однако прибывшие медики констатировали смерть.

Поиски второго пострадавшего продолжились на значительном участке акватории и береговой полосы. Поисковые работы шли до наступления темноты. Водолазы обследовали пойму речного русла и левый сектор пляжа «Касабланка».

Утром 28 июля поиск продолжился. Сейчас водолазы обследуют акваторию. На воде в этой работе задействовали катер, на суше – аварийно-спасательные отряды. Всего к поиску привлекли 17 спасателей и 4 единицы техники.

Сочи, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube