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На пляжах Анапы введен запрет на все надувные плавсредства

25 августа на всех пляжах Анапы введен запрет на использование надувных плавстредств.

Ограничения введены из-за отжимного ветра. При нем возрастает риск быть унесенным в открытое море. Он дует с суши, и вода у берега кажется спокойной, однако это ложное впечатление. Вернуться на берег будет сложно, так как придется грести против ветра.

Управление гражданской обороны и защиты населения просит жителей и гостей Анапы быть осторожными и не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье, сообщает МЦУ Анапы.

Анапа, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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