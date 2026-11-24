В Сочи и Сириусе ожидают сильный шторм с трехметровыми волнами. Синоптики прогнозируют, что 25 ноября волнение моря достигнет 4-5 баллов, высота волн – до трех метров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

В Сочи сейчас продолжает действовать штормовое предупреждение. Все городские службы и спасательные подразделения работают в усиленном режиме, обстановка находится под круглосуточным контролем. Инфраструктура курорта работает штатно.

Жители и гостей Сочи просят проявлять осторожность и бдительность: не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, избегать прогулок на открытых пространствах во время сильного ветра и не находиться на пирсах и в устьях рек во время шторма. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Сочи, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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