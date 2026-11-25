Режим ЧС введен в аэропорту Сочи. На правом берегу реки Мзымта, в ста метрах от ВПП-2, произошло обрушение берегоукрепления. Его подмыло водой.

Часть взлетно-посадочной полосы была подтоплена, есть информация, что ее частично подмыло. В связи с этим ВПП-2 закрыта для взлета и посадки воздушных судов.

На месте работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, создан оперативный штаб.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Сочи, воздушная гавань работает в штатном режиме.

«Данное событие не влияет на безопасность полетов. Все рейсы выполняются по расписанию, взлетно-посадочные операции и работа аэропорта осуществляются в штатном режиме», – пояснили в пресс-службе. Для получения актуальной информации пассажирам рекомендовано следить за информацией на онлайн-табло аэропорта.

Напомним, что в Сочи с выходных наблюдается плохая погода, море штормит, идут дожи. Сегодня на курорте ожидается шторм с волнением моря до трех метров.

Сочи, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube