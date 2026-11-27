В Новороссийске три человека пострадали в результате атаки вражеских беспилотников в пятницу утром, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Им оказана вся необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.
Кроме того, из-за падения обломков БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна, также произошло возгорание в двух частных домах.
Глава Новороссийска Александр Кравченко уточнил, что пострадала многоэтажка по улице Видова. Остекление также повреждено в котельной. «Ее работа приостановлена до проведения обследования и оценки состояния объекта специалистами», – написал градоначальник в «Максе». Фрагменты БПЛА попали в частный жилой дом в Широкой Балке, из-за чего произошло возгорание и соседнего дома, добавил он.
Глава города отметил, что на всех адресах работают экстренные службы. Специалисты проводят обследования и оценивают нанесенный ущерб.
Новороссийск, Наталья Петрова
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