В Новороссийске три человека пострадали во время атаки дронов ВСУ

В Новороссийске три человека пострадали в результате атаки вражеских беспилотников в пятницу утром, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Им оказана вся необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.

Кроме того, из-за падения обломков БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна, также произошло возгорание в двух частных домах.

Глава Новороссийска Александр Кравченко уточнил, что пострадала многоэтажка по улице Видова. Остекление также повреждено в котельной. «Ее работа приостановлена до проведения обследования и оценки состояния объекта специалистами», – написал градоначальник в «Максе». Фрагменты БПЛА попали в частный жилой дом в Широкой Балке, из-за чего произошло возгорание и соседнего дома, добавил он.

Глава города отметил, что на всех адресах работают экстренные службы. Специалисты проводят обследования и оценивают нанесенный ущерб.

Новороссийск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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