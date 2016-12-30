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Курган

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Публикации за 30.12.16

Курганские силовики поздравили детей-сирот с новым годом

Курганские силовики поздравили детей-сирот с новым годом

Курган, Декабрь 30 (Новый День, Марина Шашкова) «Полицейский Дед Мороз» пришёл к воспитанникам Курганского детского дома. 29 декабря представители УМВД России по Курганской области навестили подшефных – воспитанников Курганского областного детского дома №1.

Сотрудник управления по работе с личным составом УМВД Татьяна Дерягина и член Общественного совета при областном УМВД Виталий Вандровский поздравили детей с наступающим Новым годом, пожелали им здоровья, счастья, верных друзей и хорошего настроения.

Шефы посмотрели новогоднее представление, которое подготовили ребята, а затем вручили им подарки и волшебные письма от «Полицейского Деда Мороза».

Также в преддверии новогодних праздников сотрудники следственного управления СКР России по Курганской области побывали у своих подшефных – воспитанников ГУ «Курганский дом ребенка специализированный».

Сменив китель с погонами на шубу и бороду Деда Мороза, инспектор второго отдела процессуального контроля следственного управления Альберт Айткулов чудесно справился со своей новой ролью на детском празднике.

На празднике малыши получили много подарков, вручил Дед Мороз ребятам и подарок, подготовленный коллективом следственного управления.

Курган. Другие новости 30.12.16

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