NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 09.01.17

Курган засыпало снегом / Люди и автомобили увязают в сугробах

Курган засыпало снегом Люди и автомобили увязают в сугробах

За прошедшие двое суток в Кургане и близлежащих микрорайонах прошли обильные снегопады. На очистку улиц выведены десятки людей, мобилизована техника. Однако справиться с последствиями стихии пока не удается.

Как передает корреспондент NDNews, в детских садах села Кетово, например, сегодня на удивление мало воспитанников. По словам сотрудников, родители сообщают о том, что не могут выехать из дома, чтобы довести малышей до садика.

В период с 5 по 8 января, по нашим данным, в Кетовском районе выпало не менее 40 см снега: это подтверждает фотография, сделанная нашим корреспондентом. За двое суток сугробы поднялись на высоту снегоуборочной лопаты.

Новый День: Курган засыпало снегом

В областном центре ситуация несколько лучше, однако мест для парковки практически нет: все обочины завалены снегом.

К слову, машин в городе немного: первая рабочая неделя 2017 года «порадовала» холодами. Утром на термометре было минус 30 градусов по Цельсию.

По прогнозам сайта Гисметео, в ближайшие четыре дня ситуация особо не изменится. Снегопады ожидаются 10, 11, 12 и 13 января. Будет по-прежнему морозно, по ночам столбик термометра будет опускаться до -28 градусов. Потеплеет лишь к пятнице, когда дневная температура ожидается в районе минус 12 градусов по Цельсию.

Добавим, что официальной информации о количестве выпавших осадков и вывезенного с территории областного центра снега пока нет ни на сайте ГУ МЧС по Курганской области, ни на официальном интернет-ресурсе администрации Кургана.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 30.12.16

Курганские силовики поздравили детей-сирот с новым годом. / На поддержку зауральских аграриев потратили около миллиарда рублей. / Лучше, чем было. Кокорин провел итоговую пресс-конференцию.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter