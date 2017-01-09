Курган засыпало снегом / Люди и автомобили увязают в сугробах

Публикации за 09.01.17

За прошедшие двое суток в Кургане и близлежащих микрорайонах прошли обильные снегопады. На очистку улиц выведены десятки людей, мобилизована техника. Однако справиться с последствиями стихии пока не удается.

Как передает корреспондент NDNews, в детских садах села Кетово, например, сегодня на удивление мало воспитанников. По словам сотрудников, родители сообщают о том, что не могут выехать из дома, чтобы довести малышей до садика.

В период с 5 по 8 января, по нашим данным, в Кетовском районе выпало не менее 40 см снега: это подтверждает фотография, сделанная нашим корреспондентом. За двое суток сугробы поднялись на высоту снегоуборочной лопаты.

В областном центре ситуация несколько лучше, однако мест для парковки практически нет: все обочины завалены снегом.

К слову, машин в городе немного: первая рабочая неделя 2017 года «порадовала» холодами. Утром на термометре было минус 30 градусов по Цельсию.

По прогнозам сайта Гисметео, в ближайшие четыре дня ситуация особо не изменится. Снегопады ожидаются 10, 11, 12 и 13 января. Будет по-прежнему морозно, по ночам столбик термометра будет опускаться до -28 градусов. Потеплеет лишь к пятнице, когда дневная температура ожидается в районе минус 12 градусов по Цельсию.

Добавим, что официальной информации о количестве выпавших осадков и вывезенного с территории областного центра снега пока нет ни на сайте ГУ МЧС по Курганской области, ни на официальном интернет-ресурсе администрации Кургана.

Курган, Марина Шашкова

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