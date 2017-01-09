В Зауралье мать убила 11-месячного мальчика / Двоих других детей забрали в ходе следствия

Публикации за 09.01.17

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы села Баярак Белозерского района. Женщина обвиняется в убийстве своего 11-месячного сына.

По данным СУ СК России по Курганской области, в ходе следствия было установлено, что с рождения ребенок был не просто нелюбимым: родная мама регулярно жестоко избивала малыша.

По крайней мере, следователи установили, что, начиная с августа 2016 года, обвиняемая неоднократно причиняла множественные телесные повреждения своему 11-месячному сыну. В конце августа 2016 года она жестоко избила ребенка. В результате от полученных травм 31 августа 2016 года малыш умер в доме, где проживал с матерью. Как показала судебно-медицинская экспертиза, смерть мальчика наступила в результате множественных переломов костей свода черепа и травм головного мозга. Кроме того, на теле ребенка были обнаружены многочисленные телесные повреждения.

Также в ходе следствия установлено, что с рождения мать кормила мальчика лапшой быстрого приготовления.

По результатам следствия женщина лишена родительских прав в отношении двух других несовершеннолетних детей, которые сейчас воспитываются в семье опекунов.

В настоящее время следствие завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

Курган, Марина Шашкова

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