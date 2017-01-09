В праздники из зауральских магазинов изъяли более 10 литров непищевого алкоголя

Публикации за 09.01.17

В новогодние каникулы сотрудники Управления Роспотребнадзора по Курганской области проверяли объекты торговли, где могли продавать контрафактный и непищевой алкоголь. Работа была проведена не напрасно.

По информации пресс-службы Управления, проверки были организованы в рамках реализации постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой. Рейды проходили совместно с УМВД России по Курганской области. Их цель – выявление и пресечение реализации спиртосодержащей непищевой продукции, опасной для жизни и здоровья населения.

Так, в период с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года был проверен 71 объект торговли. В итоге из оборота изъято более 10 литров спиртосодержащей непищевой продукции в количестве 104 штуки. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении.

Мероприятия по выявлению и пресечению реализации спиртосодержащей непищевой продукции, опасной для жизни и здоровья населения, продолжаются. Добавим, что о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой продукции граждане могут сообщить по телефону «горячей линии»: 8 800-100-45-04. Юридические лица могут обратиться за разъяснениями в центральный аппарат Роспотребнадзора на единый номер для приема обращений– 8 (800) 100-00-04.

Курган, Марина Шашкова

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