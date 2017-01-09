Руководство Кургана вошло в новый год в новом составе

Публикации за 09.01.17

На итоговом заседании, которое прошло в конце декабря прошлого года, депутаты Курганской городской Думы согласовали кандидатуры на руководящие посты в администрации города. Среди руководителей есть новые лица.

Так, по данным пресс-службы муниципалитета, замруководителя администрации города – директором департамента социальной политики остается Игорь Постовалов. Должность директора департамента финансов и имущества остается за Игорем Зворыгиным. На место директора департамента архитектуры, строительства и земельных отношений согласована Елена Иванова (ранее – департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений).

Новыми в числе руководителей администрацией города лицами стали Александр Гонцов, который отныне занимает должность директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, и Павел Комогоров, который будет руководить департаментом экономического развития, предпринимательства и торговли.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 09.01.17

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