Директор курганской АТИ ответит на вопросы жителей

Публикации за 09.01.17

В общественной приемной администрации Кургана пройдет первая в этом году консультация граждан. Она состоится 25 января. Темой беседы с горожанами станут вопросы соблюдения правил благоустройства на территории областного центра.

По информации пресс-службы муниципалитета, на вопросы жителей, пришедших на личный прием, будет отвечать директор МКУ «Административно-техническая инспекция» Михаил Дубанич.

Встреча будет проходить в течение двух часов, с 14:00 до 16:00 по местному времени.

Обратиться в общественную приемную можно по адресу: площадь им. Ленина, здание администрации города Кургана, кабинет 130А. Телефон для справок: 46-20-57.

Курган, Марина Шашкова

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