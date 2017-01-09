Директор курганской АТИ ответит на вопросы жителей

В общественной приемной администрации Кургана пройдет первая в этом году консультация граждан. Она состоится 25 января. Темой беседы с горожанами станут вопросы соблюдения правил благоустройства на территории областного центра.
По информации пресс-службы муниципалитета, на вопросы жителей, пришедших на личный прием, будет отвечать директор МКУ «Административно-техническая инспекция» Михаил Дубанич.
Встреча будет проходить в течение двух часов, с 14:00 до 16:00 по местному времени.
Обратиться в общественную приемную можно по адресу: площадь им. Ленина, здание администрации города Кургана, кабинет 130А. Телефон для справок: 46-20-57.
Курган, Марина Шашкова
Курган. Другие новости 09.01.17
В Кургане еще один перевозчик планирует повысить стоимость проезда в автобусах. / Руководство Кургана вошло в новый год в новом составе. / В праздники из зауральских магазинов изъяли более 10 литров непищевого алкоголя. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»