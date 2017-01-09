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Курган

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Публикации за 09.01.17

Более двух тысяч зауральских предпринимателей ждут проверки в 2017 году

Более двух тысяч зауральских предпринимателей ждут проверки в 2017 году

В Курганской области органами прокуратуры подготовлен сводный план проведения плановых проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на 2017 год. Часть его размещена на сайте прокуратуры Курганской области.

В частности, здесь можно ознакомиться с информацией о проверках органов государственного контроля (надзора) Курганской области, в том числе подразделений федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти области, а также органов муниципального контроля.

Отметим, что всего 32 органами контроля на 2017 год предложено к проведению 2524 проверки. Однако в ходе проработки из планов были исключены 169 субъектов предпринимательства. Как пояснили корреспонденту NDNews в пресс-службе региональной прокуратуры, основанием к исключению послужили такие условия, как нахождение предприятий в стадии ликвидации и реорганизации, назначение контрольных мероприятий в срок менее 3 лет с момента окончания последней проверки, отношение хозяйствующих субъектов к категории малого бизнеса, проверки в отношении которого запрещены до 2018 года.

В настоящее время ежегодный сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год направлен в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для формирования сводного плана проверок и для размещения на официальном сайте в сети Интернет.

Курган, Марина Шашкова

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