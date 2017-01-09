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Курган

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Публикации за 09.01.17

Зауралец, ударивший отца ножом в спину, приговорен к 1,5 годам колонии / Примирение с родителем от тюрьмы не спасло

Зауралец, ударивший отца ножом в спину, приговорен к 1,5 годам колонии Примирение с родителем от тюрьмы не спасло

В Кургане судебная коллегия по уголовным делам областного суда оставила без изменения приговор в отношении 34-летнего гражданина Халитова, который едва не убил своего отца. Он признан виновным в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением ножа в качестве оружия».

Как сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе облсуда, обстоятельства произошедшего таковы. Отец и сын вместе распивали спиртное, когда между ними произошла ссора. В тот момент, когда старший Халитов нагнулся, чтобы поднять спички, его сын, открывавший в это время банку консервов ножом, ударил этим ножом отца в спину.

Потерпевший успел убежать и спрятался у соседа, который и вызвал скорую помощь, доставившего того в больницу.

Когда на место происшествия прибыла полиция, сын полностью признал свою вину. Позже он раскаялся и принес свои извинения родителю. Стороны примирились.

Приговором Альменевского районного суда Халитову-младшему был вынесен приговор. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Считая назначенное наказание чрезмерно суровым, защитник осужденного подал апелляцию, в которой просил назначить Халитову наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Однако, проверив материалы дела, судебная коллегия сочла, что суд первой инстанции правильно учел характер и степень опасности совершенного Халитовым преступления, данные о его личности, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства. Доводы апелляционной жалобы судебная коллегия сочла безосновательными, оставив ее без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

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