В Кургане еще один перевозчик планирует повысить стоимость проезда в автобусах

Публикации за 09.01.17

Курганский перевозчик «Транспортная компания» планирует повысить стоимость проезда в автобусах. В качестве одной из причин называют рост цен на газ.

По данным радио «За облаками» о повышении стоимости проезда рассказал начальник Транспортного управления города Лев Сомов. Стоимость поездки на этих маршрутах может вырасти до 22 рублей с 10-11 января.

Отметим, что сегодня «Транспортная компания» обслуживает маршруты №№ 2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349, 359.

Напомним, что ранее об увеличении стоимости проезда заявило руководство компании «Транссервис». С 1 января на 2 рубля подорожал проезд на шести маршрутах, обслуживаемых этой компанией: №12, 31, 301, 318, 341 и 342.

Курган, Марина Шашкова

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