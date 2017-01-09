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Курган

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Публикации за 09.01.17

Жителей Зауралья ждет спортивная неделя / Декада спорта переросла в полумесяц

Жителей Зауралья ждет спортивная неделя Декада спорта переросла в полумесяц

Ежегодно Министерством спорта России совместно с субъектами РФ в начале января проводится декада спорта и здоровья. В Курганской области в рамках мероприятия были организованы многочисленные спортивные праздники, фестивали, семейные старты, комбинированные эстафеты, массовые катания на коньках, лыжах и санках, новогодние пробеги, а также турниры по хоккею, мини-футболу, гиревому спорту, лыжным гонкам, спортивному туризму, шахматам и многим другим видам спорта.

Как отмечают в пресс-службе губернатора Курганской области, участие в спортивных мероприятиях уже приняли более 3000 жителей региона. Однако впереди еще немало событий.

Так, с 9 по 13 января в шахматном клубе «Ладья» в Кургане проходит открытый областной фестиваль по шахматам и шашкам «Рождество». На 13-15 января запланированы финальные соревнования по мини-футболу в зачем VIII зимних спортивных игр «Зауральская метелица», которые пройдут в СК имени В.Ф. Горбенко. 14 и 15 января в поселке Увал состоится Кубок федерации полиатлона Курганской области по зимнему троеборью, а в медико-профилактическом центре Кургана – областной турнир по тяжелой атлетике памяти кавалера двух орденов мужества А.А. Шараборина среди юниоров и юниорок 1997-1999 г.р., юношей и девушек 2000 г.р. и моложе. В эти же дни, согласно плану правительства региона, на лыжной базе в Шадринске пройдут областные соревнования «Шадринская лыжня» среди юношей и девушек 1999-2004 г.р.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 09.01.17

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