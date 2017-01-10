В Кургане задержан «серийный» угонщик автомобилей

Публикации за 10.01.17

Курганские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угонах четырех автомобилей. Первую машину молодой человек угнал еще в ноябре прошлого года, четвертую – ночью 5 января 2017 года.

Как сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе УМВД России по Курганской области, ночью 5 января в Кургане от дома по улице Пушкина злоумышленник совершил угон автомобиля «ВАЗ-2107», принадлежащего 56-летнему жителю города. Ущерб составил 120 тысяч рублей. Для обнаружения автомобиля и задержания злоумышленника полицейскими была введена операция «Перехват».

Подозреваемый в совершении преступления был задержан на проспекте Конституции. Им оказался 18-летний житель Куртамышского района.

В ходе оперативных мероприятий удалось установить, что юноша уже трижды угонял машины. Он сознался, что в ночь с 5 на 6 ноября 2016 года угнал автомобиль «ВАЗ-2107», который впоследствии был обнаружен полицейскими и возвращён владельцу. Почему-то эта машина полюбилась угонщику: в ночь с 4 на 5 декабря молодой человек повторно похитил этот автомобиль и вновь оставил его на одной из улиц города, где его обнаружили и вернули владельцу.

Третий эпизод произошёл в ночь со 2 на 3 января 2017 года. Злоумышленник похитил с улицы Пушкина автомобиль «ВАЗ-2105», принадлежащий 34-летнему гражданину, причинив ему материальный ущерб в размере 50 тысяч рублей. Транспортное средство было обнаружено оставленным на проспекте Конституции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марина Шашкова

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