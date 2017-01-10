Юная жительница Самарской области погибла под Курганом

Публикации за 10.01.17

На трассе «Иртыш» в районе Кургана в аварии погибла 12-летняя девочка, ее шестилетняя сестра в состоянии комы доставлена в больницу. По данным УМВД региона, обе девочки – жительницы Самарской области, которые вместе с родителями ехали со стороны Омска в сторону Челябинска.

Как сообщает источник, ДТП произошло 7 января в 15-30 на 263 километре трассы «Иртыш». За рулем автомобиля «Лада-217050» находился 33-летний водитель, также в машине были его жена и две несовершеннолетних дочки.

По предварительной информации, во время движения водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Скания» с полуприцепом «Шмитц».

В результате ДТП 43-летняя жена водителя с травмами доставлена в больницу. На заднем пассажирском сидении находилась 6-летняя дочь водителя, которая была пристегнута с использованием устройства «ФЭСТ». В состоянии комы ее доставили в больницу. 12-летняя девочка, которая сидела на заднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности, от полученных травм подросток скончалась в больнице.

Отметим, что в период с 6 по 8 января на территории Курганской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий. За этот промежуток времени сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 1843 нарушения Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 26 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1050 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Как отмечают в пресс-службе УМВД региона, в связи с обильными осадками в виде снега дорожно-коммунальные службы не уложились в нормативный срок по очистке снега на проезжей части. На покрытии проезжей части образовался снежный накат, колея и зимняя скользкость. Это касается как дорог регионального, местного значения, так и федерального значения. Сотрудники ГИБДД проводят обследования улично-дорожной сети на предмет соответствия нормативным требованиям. При выявлении недостатков полицейские составят акты выявленных недостатков с указанием сроков устранения.

Курган, Марина Шашкова

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