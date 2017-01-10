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Курган

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Публикации за 10.01.17

В Кургане в отделении полиции найден мертвым отец двоих детей / Следствие считает, что он ушел из жизни по собственной воле

В Кургане в отделении полиции найден мертвым отец двоих детей Следствие считает, что он ушел из жизни по собственной воле

В ночь на 4 января текущего года в комнате для административно-задержанных отдела полиции №5 УМВД России по городу Кургану скончался мужчина 1979 года рождения. По данным СУ СК России по Курганской области, незадолго до этого он был доставлен в нетрезвом состоянии в отдел полиции с одной из улиц города.

Источник отмечает, что, по предварительным данным, мужчина ушел из жизни по собственной воле.

В то же время СМИ сообщают о том, что у мужчины осталась семья, в которой воспитываются двое маленьких детей. Родственники ждут результатов независимой экспертизы.

В настоящее время в рамках проведения проверки устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 10.01.17

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