В Зауралье планируют создать кооператив по закупу сельхозпродукции у населения

Публикации за 10.01.17

В Макушинском районе решают вопрос о создании кооператива по закупу сельскохозяйственной продукции у населения, а после перерабатывать молоко и мясо на территории муниципального образования. Такая информация прозвучала сегодня на встрече губернатора Зауралья Алексея Кокорина и главы Макушинского района Виктора Воротынцева.

Как сообщают в пресс-службе главы региона, еще одной темой беседы сторон стала предстоящая посевная кампания. По словам Воротынцева, в ближайшее время он проведет серию встреч с аграриями, в ходе которых планируется обсудить структуру и объемы посевных площадей. Также совместно с департаментом агропромышленного комплекса обсуждаются варианты увеличения поголовья крупного рогатого скота молочных и мясных пород.

Алексей Кокорин убежден, что развитие мясного и молочного скотоводства, сельхозкооперации – перспективные направления. Району, подчеркнул он, необходимо наращивать собственные доходы.

– У вас есть необходимый успешный опыт в сельском хозяйстве, который позволит правильно выстроить работу, – резюмировал он.

Добавим, что также в ходе встречи стороны обсудили, как в районе проходит отопительный сезон. По словам главы муниципального образования, на сегодняшний день в районе есть запас угля. Губернатор отметил, что отопительный сезон должен пройти и завершиться без срывов.

Курган, Марина Шашкова

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