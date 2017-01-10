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Курган

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Публикации за 10.01.17

В Кургане задержали автоледи с килограммом «синтетики»

В Кургане задержали автоледи с килограммом «синтетики»

В Кургане сотрудники полиции полиции изъяли у местных жителей более килограмма наркотиков. «Lada Priora» под управлением 29-летней женщины была остановлена ночью 8 января на улице Щорса.

В ходе осмотра салона автомобиля полицейскими было обнаружено и изъято сильнодействующее наркотическое средство синтетического происхождения. Общая масса наркотика составила 1009,55 граммов. «Дурь» была расфасована в более чем 500 пакетиков.

Выяснилось, что женщина вместе со своим сожителем приехали в Курган с целью сбыта наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на двадцать лет.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении мужчины мера пресечения избирается.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 10.01.17

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