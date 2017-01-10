NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.01.17

Житель Зауралья нанес более 20 ножевых ранений своей супруге / Женщина скончалась на месте

Житель Зауралья нанес более 20 ножевых ранений своей супруге Женщина скончалась на месте

В Юргамышском районе местный житель обвиняется в убийстве своей сожительницы. ЧП произошло вечером 5 января текущего года в селе Петровское, сообщает СУ СК России по Курганской области.

По данным источника, 48-летний обвиняемый, находясь в доме, где проживал, после совместного употребления спиртного совершил убийство своей 44-летней сожительницы. В пылу ссоры он нанес гражданской супруге более 20 ударов ножом, от которых женщина скончалась на месте происшествия.

Убив женщину, преступник сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о содеянном, написав явку с повинной.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 10.01.17

В Кургане задержали автоледи с килограммом «синтетики». / В Зауралье планируют создать кооператив по закупу сельхозпродукции у населения. / В Кургане в отделении полиции найден мертвым отец двоих детей. Следствие считает, что он ушел из жизни по собственной воле.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter