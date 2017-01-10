Житель Зауралья нанес более 20 ножевых ранений своей супруге / Женщина скончалась на месте

Публикации за 10.01.17

В Юргамышском районе местный житель обвиняется в убийстве своей сожительницы. ЧП произошло вечером 5 января текущего года в селе Петровское, сообщает СУ СК России по Курганской области.

По данным источника, 48-летний обвиняемый, находясь в доме, где проживал, после совместного употребления спиртного совершил убийство своей 44-летней сожительницы. В пылу ссоры он нанес гражданской супруге более 20 ударов ножом, от которых женщина скончалась на месте происшествия.

Убив женщину, преступник сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о содеянном, написав явку с повинной.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 10.01.17

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