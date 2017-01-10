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Курган

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Публикации за 10.01.17

В новогодние праздники от злоупотребления алкоголем пострадал один зауралец / По официальным данным

В новогодние праздники от злоупотребления алкоголем пострадал один зауралец По официальным данным

По данным экстренных извещений из лечебных учреждений области в период новогодних праздников, с 1 по 8 января 2017 года, в Курганской области зафиксирован только один случай отравления, связанный с употреблением алкоголя. Пострадавший – житель Кургана.

Как отмечают в пресс-службе зауральского Роспотребнадзора, летальных исходов по причине употребления алкоголя или его суррогатов за время праздничных дней не зарегистрировано.

Добавим, что в прошлом году в новогодние каникулы в регионе не было зарегистрировано ни одного случая отравлений, связанных с употреблением алкоголя.

Больше всего летальных случаев от алкогольного отравления за последние 10 лет во время новогодних каникул было отмечено в 2011 году – 13, при общем числе пострадавших 18 человек.

Наибольшее число пострадавших от алкоголя за последние десять лет было зафиксировано в 2009 году – 22 человека, 10 из них в результате отравления не выжили.

Курган, Марина Шашкова

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